Hamal'ın ilk tanıtımı yayınlandı! 'Hamal' yakında atv'de... | Video

24 Kasım 2026 11:43

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan “Hamal”, merak uyandıran iki teaserla izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü prodüksiyonu ve kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken “Hamal”, yayınlanan iki teaserıyla dizinin dünyasına dair ilk görüntüleri de izleyiciyle paylaştı.