Var Mısın Yok Musun 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

04 Kasım 2026 10:12

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 44.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Bölümün ardından 45. bölüm fragmanı da yayınlandı.