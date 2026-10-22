Var Mısın Yok Musun 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
22 Ekim 2026 14:39
Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 41.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Yayınlanan 41. bölümün ardından 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
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