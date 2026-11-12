Video Fragman 6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk: 13 Kasım'da sinemalarda! | Video
6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk: 13 Kasım'da sinemalarda! | Video

6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk: 13 Kasım'da sinemalarda! | Video

12 Kasım 2026 17:04

Çocukları uzayın gizemli dünyasında heyecan dolu bir yolculuğa çıkaran 6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk, 13 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor.

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Ahmet, Süleyman ve Duygu'nun sıradan bir günü, gökyüzünden düşen gizemli bir uzay gemisiyle bambaşka bir hâl alır. Gemiden çıkan sevimli uzaylı 622 ile tanışan üç arkadaş; Ay'dan solucan deliklerine, uzayın derinliklerinden geçmişe uzanan sıra dışı bir maceraya atılır. Ancak bu yolculuk, onları yalnızca uzayın bilinmeyenleriyle değil, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı topraklarla ve İslamiyet'in doğuşuna ışık tutan tarihi izlerle de buluşturur.

Yapay zekâ kullanılmadan hazırlanan 3D animasyon filmi, her aşamasında insan emeği, yaratıcılık ve animasyon sanatının gücünü bir araya getiriyor. Sinehane Film Prodüksiyon ile İstanbul Muhafızları ve Akıncı gibi sevilen animasyon yapımlarına imza atan Neher Prodüksiyon'un ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin müzikleri ise Oscar ödüllü besteci A.R. Rahman'a ait.

Dostluk, cesaret, merak ve paylaşma gibi değerleri eğlenceli bir hikâyeyle buluşturan 6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk, hem çocuklara hem de ailelere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

6.2.2 Evrenin Merkezine Yolculuk, 13 Kasım'da sinemalarda!

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