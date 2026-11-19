Var Mısın Yok Musun 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

19 Kasım 2026 10:27

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 49.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Bölümün ardından 50. bölüm fragmanı da yayınlandı.