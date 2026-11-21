Esra Erol oğlu Ömer'in doğum gününü 'Var Mısın Yok Musun' stüdyosunda kutladı: "İyi ki doğdun, aşk adamım..." | Video
21 Kasım 2026 14:21
atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, küçük oğlu Ömer’in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel karelerle kutladı. Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda pasta üflenen anlara ve oğlunun küçüklük fotoğraflarına yer veren Erol’un yazdığı duygusal satırlar takipçilerini duygulandırdı.
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