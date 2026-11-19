Yıllar sonra kalbinin kapılarını açmıştı! Sevil Sabancı'nın gözlerden uzak aşkı bitti... | Video
19 Kasım 2026 09:26
Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yaz başında bozmuş ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Faruk Yalçın'ın oğlu İsmail Yalçın'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde devam eden ve basına tek bir kare dahi yansımayan bu gizemli ilişkiden beklenmedik bir haber geldi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde kaleme aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
00:16
00:56
00:16
Pınar Aylin kızı Maya’yla galaya katıldı! Son halini görenler hayrete düştü! 18.11.2026 | 21:03
00:18
Eşi hasta olmasına rağmen eşlik etti! Özcan Deniz eşini öpmelere doyamadı! 18.11.2026 | 20:27
00:23
Çağatay Ulusoy sevgilisiyle el ele mekandan ayrıldı! 18.11.2026 | 19:23
00:12
Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'dan eğlenceli paylaşım | Video 18.11.2026 | 10:13
00:51
Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar! 17.11.2026 | 23:56
00:11
Hülya Avşar'dan dans şov! Derslerinin sonucunu takipçileriyle paylaştı 17.11.2026 | 22:28
00:31
05:18
00:31
Blok3 kesenin ağzını açtı! Nişan tepsisini tomar tomar parayla doldurdu... 17.11.2026 | 12:06
00:37
00:18
00:26
Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video 16.11.2026 | 08:48
00:59
00:18
3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi! 15.11.2026 | 21:38
00:20
00:24
İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video 13.11.2026 | 15:23