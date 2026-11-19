Yıllar sonra kalbinin kapılarını açmıştı! Sevil Sabancı'nın gözlerden uzak aşkı bitti... | Video

19 Kasım 2026 09:26

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yaz başında bozmuş ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Faruk Yalçın'ın oğlu İsmail Yalçın'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde devam eden ve basına tek bir kare dahi yansımayan bu gizemli ilişkiden beklenmedik bir haber geldi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde kaleme aldı.