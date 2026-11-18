Çağatay Ulusoy sevgilisiyle el ele mekandan ayrıldı!

18 Kasım 2026 19:24

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün sevgilisi Aslıhan Malbora ile bir restoranda yemek yedi. Çağatay Ulusoy, restoran çıkışı Aslıhan Malbora ile ilk kez el ele görüntülendi. Kilo vermesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Ulusoy, sorulara cevap verip geceyi sonlandırdı. İşte o anlar!