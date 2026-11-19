Miami sokaklarında dans etti! Melis Sezen’den yağmur altında dans şov!

19 Kasım 2026 21:52

Ünlü oyuncu Melis Sezen, tatil için ABD’yi tercih etti. Melis Sezen’in Miami sokaklarında yağmur altındaki neşeli halleri ilgi çekti. İşte ünlü oyuncunun o halleri!