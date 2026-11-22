İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek o tarihi işaret etti
22 Kasım 2026 01:23
Son haftalarda sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte birçok ilde sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili olurken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek konuyla ilgili A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu kış genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydeden Adil Tek, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar...
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