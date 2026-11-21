Boşanma aşamasındaki eşini sormaya geldi, baldızını silahla vurarak öldürdü! | Video

21 Kasım 2026 09:24

Pendik'te boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili konuşmak için baldızının dükkana gelen şahıs, polisi arayan baldızını silahla vurarak öldürdü. Polise ateş açan ve ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.