Boşanma aşamasındaki eşini sormaya geldi, baldızını silahla vurarak öldürdü! | Video
21 Kasım 2026 09:24
Pendik'te boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili konuşmak için baldızının dükkana gelen şahıs, polisi arayan baldızını silahla vurarak öldürdü. Polise ateş açan ve ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 15.45 sıralarında Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokağı üzerindeki Çadırcı İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A. (52), eşiyle ilgili konuşma amacıyla baldızı M.A.'nın (41) çalıştığı dükkana geldi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine M.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada saldırgan, silahıyla baldızına ateş açtı. Ağır yaralanan M.A., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli şahsa silahını bırakmasına yönelik uyarıda bulunuldu. Uyarıları dikkate almayan şahıs, polise ateş açtı. Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz getirilirken yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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