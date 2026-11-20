Fatih’te tramvayda 30 bin dolarlık yankesicilik kamerada | Video
20 Kasım 2026 12:34
İstanbul Fatih’te tramvayda bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çalan şüphelinin kimliği ve saklandığı adres tespit edildi. Bayrampaşa’da bulunduğu belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yankesicilik suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 8 Kasım'da Fatih ilçesi Aksaray Tramvay Durağında, tramvay içerisinde seyahat eden R.Y.İ. isimli şahsın çantasından 30 bin ABD dolarının yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelinin kimliği ve bulunduğu yer tespit edilmiş, İ.Ö. isimli şahıs dün Bayrampaşa'da belirlenen noktada gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TRAMVAYDA YANKESİCİLİK KAMERADA
30 bin doların tramvayda çalınmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan görüntülerde; tramvay içerisinde gri tişörtlü Iraklı mağdur R.Y.İ.'nin, 2'si kadın 3 şüpheliye tramvay içinde bir anlık dalgınla çantadaki parasını kaptırdığı anlar yer alıyor. Sonraki görüntülerde ise erkek şüpheli İ.Ö.'nün yanındaki iki kadın şüpheliyle sokakta yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle ele geçirdiği dolarları saydığı anlar yer alıyor.
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