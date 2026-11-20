Fatih’te tramvayda 30 bin dolarlık yankesicilik kamerada | Video

20 Kasım 2026 12:34

İstanbul Fatih’te tramvayda bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çalan şüphelinin kimliği ve saklandığı adres tespit edildi. Bayrampaşa’da bulunduğu belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.