Adapazarı'nda tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kafa travması geçirdi: Hayati tehlikesi devam ediyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Muhammed Erkut Dişçi (30), itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kafa travması geçiren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sabahattin Zaim Bulvarı'nda, Kuzey Marmara bağlantı köprüsünün altında meydana geldi. 54 AIZ 873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Muhammed Erkut Dişçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla arka koltuktan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dişçi, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin bulunabileceği belirtildi.