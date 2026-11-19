Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
19 Kasım 2026 11:08
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşadığı binanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki kadın doğum asistanı Pelin Pınar’ın ölümünden önce erkek arkadaşı N.Ö. ile birlikte olduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 21 Kasım’da nişanlanmaya hazırlanan genç doktorun şüpheli ölümüne ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
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