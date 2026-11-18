Tatvan'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Tatvan-Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki İran plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Polat (42) yönetimindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. 10 yolcunun yaralanarak tedavi altına alınırken kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde adeta katliamın önüne geçildi.