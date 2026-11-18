Yoldan geçen araçların önünü kesen kadın otomobillere böyle saldırdı
18 Kasım 2026 09:32
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yoldan geçen araçların önünü kesen bir kadın, otomobillere saldırdı. Yaşanan gerginlik çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen araçların önüne çıkan kadın, sürücülerin geçişini engelleyerek otomobillere saldırdı. Kadının araçlara yönelik hareketleri nedeniyle trafikte kısa süreli gerginlik yaşandı.
Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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