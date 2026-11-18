Kayseri'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
18 Kasım 2026 08:27
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, A.K. yönetimindeki hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki otomobil, S.D. yönetimindeki minibüs ve Ş.S. idaresindeki cip çarpıştı. Kaza nedeniyle yolun büyük kısmı kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü A.K. ve aynı araçta yaralı olarak bulunan M.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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