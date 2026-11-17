Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı kamerada

17 Kasım 2026 16:15

Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı yapılan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobille manav önüne gelen kapüşonlu 1 kişi, aralarında muz ve elma bulunan meyveleri poşete koyarak sokaktan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, otomobille manav önüne gelen 1 şüpheli, iş yeri önünde bulunan tezgahtaki meyveleri seçerek poşete koydu. Poşete muz, elma ve çeşitli meyveler dolduran şüpheli daha sonra sokaktan uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.