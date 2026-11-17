Kural tanımaz sürücü yaya geçidindeki anne kıza böyle çarptı | Video

17 Kasım 2026 10:24

Denizli’de bir sürücü ters yönden karşı şeride geçmek isterken, yaya geçidinde bekleyen anne ve kızına hafif şiddette çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda korkuyla yolun karşısına atlayan kız çocuğu şans eseri ikinci bir kaza yaşamadı.