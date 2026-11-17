GOL İZLE | İsviçre 2-0 İskoçya (Winsley Boteli)
17 Kasım 2026 00:14
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. maçında İsviçre, İskoçya'yı ağırlıyor. İsviçre, Winsley Boteli'nin 47. dakikada attığı golle maçta farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
GOL İZLE | İsviçre 4-0 İskoçya (Zeki Amdouni) 17.11.2026 | 00:46
01:48
GOL İZLE | Almanya 5-0 Hollanda (Brajan Gruda) 17.11.2026 | 00:36
01:26
GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Sırbistan (Georgios Masouras) 17.11.2026 | 00:29
01:21
GOL İZLE | Almanya 4-0 Hollanda (Florian Wirtz) 17.11.2026 | 00:27
01:22
GOL İZLE | Almanya 3-0 Hollanda (Nico Schlotterbeck) 17.11.2026 | 00:26
01:05
GOL İZLE | İsviçre 2-0 İskoçya (Winsley Boteli) 17.11.2026 | 00:14
01:27
GOL İZLE | Almanya 2-0 Hollanda (Florian Wirtz) 17.11.2026 | 00:13
01:21
GOL İZLE | İsviçre 3-0 İskoçya (Alvyn Sanches) 17.11.2026 | 00:11
02:40
GOL İZLE | İsviçre 1-0 İskoçya (Lewis Ferguson K.K.) 16.11.2026 | 23:27
00:55
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