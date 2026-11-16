TIKLA İZLE | Merih Demiral'dan Sergen Yalçın sözleri!
16 Kasım 2026 01:28
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Merih Demiral karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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