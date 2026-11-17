Kocaeli'de 19 kişinin yaralandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
17 Kasım 2026 10:15
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 19 kişiden Haydar Bölün (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, dün D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Haydar Bölün (57), hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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