Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada
16 Kasım 2026 18:07
Zonguldak’ın Alaplı-Ereğli karayolunda hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Feci kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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