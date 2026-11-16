Zonguldak'ta kamyon ile ticari araçla çarpıştı... O anlar kamerada

16 Kasım 2026 18:07

Zonguldak’ın Alaplı-Ereğli karayolunda hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Feci kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.