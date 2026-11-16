Video Yaşam Burdur'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video
Burdur'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video

Burdur'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video

16 Kasım 2026 09:50

Burdur'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

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Karasenir Mahallesi 26008 sokakta dün akşam üzeri meydana gelen olayda, Osman Kaya'ya ait 32 FD 321 plakalı park halindeki otomobil çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

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