Okuldan malzeme çalan şüpheliler, şantiyede de hırsızlık yapmış: O anlar kamerada
15 Kasım 2026 17:07
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okuldan malzeme çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanan M.S. ve H.O.'nun, aynı gün bir inşaattan da malzeme çaldığı ortaya çıktı.
Olay, 3 Kasım günü ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüphelilerin bir inşaat şantiyesinden su sayacı, dalgıç panosu ve elektrik kablosu çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin aynı gün Harullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanan M.S. ve H.O. olduğunu belirledi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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