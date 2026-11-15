Mardin'de kömür yüklü TIR alev topuna döndü! | Video
15 Kasım 2026 10:13
Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan kömür yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası TIR, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Mardin'de kömür yüklü TIR alev topuna döndü! | Video 15.11.2026 | 10:13
03:11
Güllü dosyasında yeni talep | Video 15.11.2026 | 09:44
03:04
02:40
01:45
Karabük'te cami lojmanında yangın! | Video 15.11.2026 | 09:08
00:22
SON DAKİKA: Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video 14.11.2026 | 17:04
01:54
Edirne'de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 14.11.2026 | 16:59
00:41
01:08
00:24
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.11.2026 | 15:31
00:34
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 14.11.2026 | 14:37
01:22
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 14:31
01:13
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 14.11.2026 | 13:27
00:32
02:09
01:06
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 14.11.2026 | 13:14
00:20
01:37
Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 11:29
01:47
Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 14.11.2026 | 10:35