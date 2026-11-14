Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video
14 Kasım 2026 15:35
Elazığ'da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü İdris T. hayatını kaybederken kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
00:24
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.11.2026 | 15:31
00:34
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 14.11.2026 | 14:37
01:22
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 14:31
01:13
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 14.11.2026 | 13:27
00:32
02:09
01:06
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 14.11.2026 | 13:14
00:20
01:37
Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 11:29
01:47
Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 14.11.2026 | 10:35
01:04
01:34
01:43
Bursa'da feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı! Kaza anı kamerada | Video 14.11.2026 | 08:38
01:03
Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı | Video 13.11.2026 | 16:41
03:52
Karadeniz Ereğli'de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada | Video 13.11.2026 | 16:26
02:47
00:29
Boğaz'da lodosla mücadele eden vapur kamerada | Video 13.11.2026 | 15:13
00:19
Şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü | Video 13.11.2026 | 14:22