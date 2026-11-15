Video Yaşam Kağıthane'de uyuşturucu zulasına operasyon: 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kağıthane'de uyuşturucu zulasına operasyon: 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane'de uyuşturucu zulasına operasyon: 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

15 Kasım 2026 11:09

Kağıthane'de motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli, Şişli'de zula olarak kullandığı adrese geldiği sırada yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.F.A. (28) isimli şüphelinin Şişli'de zula olarak kullandığı adres tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, 12 Kasım 2026 tarihinde motosikletiyle adresin önüne geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve paketleme cihazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Kasım tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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