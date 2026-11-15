Tekirdağ'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı! Kaza kamerada
15 Kasım 2026 13:15
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 59 AOT 688 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yan yoldan çıkan 59 AHD 786 kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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