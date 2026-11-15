Ataşehir’de 3 hırsız park halindeki 3 motosikleti böyle çaldı | Video

15 Kasım 2026 17:01

Ataşehir’de bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.55 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletlerinin olmadığını gören iş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin motosikletlerin yanına geldiği, motosikletleri alarak uzaklaştıkları görüldü.