Adıyaman'da konteynerlerde yangın çıktı! | Video
15 Kasım 2026 14:36
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, depremzedelerin kaldığı ve bir süre önce boşaltılan konteynerlerde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı ve bir süredir boş olan konteynerlerde, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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