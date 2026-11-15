Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
15 Kasım 2026 15:04
Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Haraççı–Hadımköy yolunda çıktı. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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