İspanyol oyuncudan Türk hayranlarına teşekkür
15 Kasım 2026 18:49
İspanya'daki bir kanalda ve dünya genelinde izlenen bir dijital platformda yayınlanan La Casa de Papel dizisinin İspanyol oyuncusu yaptığı bir röportajda, Türk hayranlarına teşekkür etti.
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