İspanyol oyuncudan Türk hayranlarına teşekkür

15 Kasım 2026 18:49

İspanya'daki bir kanalda ve dünya genelinde izlenen bir dijital platformda yayınlanan La Casa de Papel dizisinin İspanyol oyuncusu yaptığı bir röportajda, Türk hayranlarına teşekkür etti.