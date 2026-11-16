Edirne'de yolcu sevisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü 5 yaralı: Kaza kamerada

16 Kasım 2026 09:37

Edirne'de yolcu sevisi ile otomobilin çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.