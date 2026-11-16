Buğday taşıyan Tük gemisi saldırı sonucu battı | Video
16 Kasım 2026 16:17
Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battığı bildirildi. Yan yatmış "BETUL 8 " gemisindeki 8 Türk, 4 Azeri, 12 personel Bulgaristan tarafından kurtarıldı.
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