Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polisin ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin denildi'
16 Kasım 2026 10:39
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis, ifadesinde neler söyledi? İşte detaylar...
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