Video Yaşam Zeytinburnu'nda tartıştığı kadının bindiği taksiye taşla saldırdı! Taksi şoförü yaralandı
Zeytinburnu'nda tartıştığı kadının bindiği taksiye taşla saldırdı! Taksi şoförü yaralandı

Zeytinburnu'nda tartıştığı kadının bindiği taksiye taşla saldırdı! Taksi şoförü yaralandı

16 Kasım 2026 16:58

Zeytinburnu'nda iddiaya göre bir kişi eve davet ettiği kadınla anlaşmazlık yaşadı. Şüpheli fiyat anlaşmazlığı sonrası kadını almaya gelen taksiye taşla saldırdı.Saldırıda aracın camı kırılırken, taksi şoförü ise yaralandı. Olay anı taksinin araç kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Servet O. "Parmağım kırıldı, işimden oldum. Bütün zararı ben çektim, adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

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Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 23.20 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli S. K.(31) ve M.T(27) ile eve davet ettiği yabancı uyruklu kadın arasında fiyat konusunda tartışma çıktı. Anlaşmazlık üzerine evden ayrılan kadın, kendisini eve getiren taksi şoförü Servet O.'yu (33) arayarak kendisini bıraktığı yerden almasını istedi.

TAŞLA SALDIRDI; HEM CAMI HEM ŞOFÖRÜN ELİNİ KIRDI

Sokağa gelen taksi şoförü Servet O. kadını aracına aldığı sırada, evden çıkan şüpheli S.K. eline aldığı taşı taksiye attı. Şüphelinin attığı taşın isabet ettiği aracın camı kırılırken, saldırıda taksi şoförünün elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı taksi şoförünün elinde kırık tespit edilirken, tarafların polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Diğer yandan saldırı anı taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin taksi şoförüyle tartıştığı ardından da, taksi şoförü aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı sırada, aracın camına taş atıldığı anlar görülüyor. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'PARMAĞIM KIRILDI; İŞİMDEN OLDUM'

Taksi şoförü Servet O. "Aksaray'dan bayan bir yolcu aldım, Zeytinburnu'nda bir yere götürdüm. Beklememi söyledi, kendisini beklerken 2 kişi geldi onunla birlikte. Beni darbettiler, cami kırdılar. Sonra bir arbede yaşandı, polis çağırdık. Karakola gittik. Mağdur olduk, yaklaşık 30 bin lira kadar bir zararım oldu. Parmağım kırıldı, işimden oldum. Bütün zararı ben çektim, adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

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