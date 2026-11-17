Sosyal medyada rezalet görüntüler! Yasaklı ürünleri çocukların erişimine açtılar: Sallama, kılıç, kelebek… | Video

17 Kasım 2026 09:27

İnternet üzerinden suç aleti satışı tehlikeli boyutlara ulaştı. Sosyal medya platformlarında açılan canlı yayınlarda kelebek, sallama ve kılıç gibi kesici aletler mezat yöntemiyle açık artırmaya çıkarılıyor. Üstelik bu yayınları binlerce kişi izlerken, yasaklı ürünlere çocukların ve gençlerin de kolaylıkla ulaşabilmesi endişe yaratıyor. İşte rezalet mezatın detayları...