Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada
16 Kasım 2026 22:05
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.
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