Mustafa Sandal’ın eski çalışanına silahlı saldırı: Kayınpederine tehdit mesajı ilettiler! | Video

17 Kasım 2026 11:50

İddiaya göre çete üyeleri, Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çalışanın oğlunun da evde bulunduğu öğrenildi. Evi kurşunlayan şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırının ardından çalışanı telefonla arayarak tehditlerini sürdürdü. Evi kurşunlayan şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırının ardından çalışanı telefonla arayarak tehditlerini sürdürdü. Şüphelilerin, Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup'a ulaşmaya çalıştıkları ve telefonda, "Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin" ifadelerini kullandıkları öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, bir cinayet ve 3 ayrı iş yeri kundaklama olayına da karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin saldırı sonrası kaçış anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.