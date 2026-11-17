Sarıyer’de AVM önünde havaya ateş açan şahıs: 'Anneme küfretti' | Video

17 Kasım 2026 11:37

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin (AVM) girişinde kendisinden sigara istediğini belirtlen kişiyle tartışan Hasan Hüseyin I. silahla havaya ateş açtı. 10 dakika içerisinde yakalananıp tutuklanan Hasan Hüseyin I. ifadesinde 'Tanımadığım bir kişi benden sigara istedi. Ben de kendisine ikram ettim. Bana ters konuşarak anneme küfür etti ve elini beline atınca korktuğum için silahımı çıkararak, birkaç kez havaya ateş ettim' dedi.

Olay, 10 Kasım Salı günü saat 00.22 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir AVM'nin araç girişinde Hasan Hüseyin I. (40) ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin I., çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Silah seslerinin ardından tartıştığı kişi kaçarak uzaklaşırken, şüpheli de olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.

10 DAKİKADA YAKALADI

AVM'deki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin I.'yı yaklaşık 10 dakika içerisinde yakaladı. Şüphelinin ruhsatsız tabancasına el konuldu. Şüphelinin 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEME KÜFÜR ETTİ; ELİNİ BELİNE ATINCA ATEŞ ETTİM'

Şüpheli Hasan Hüseyin I., polise verdiği ifadede, "Ben hem Hollanda hem Türkiye vatandaşıyım. Burada yukarıda belirtmiş olduğum adreste 3 aydır ikamet ederim. Evimden çıkıp AVM'ye geldim. Burada adını şu an hatırlamadığım bir mekanda bir süre oturarak alkol aldım. Sonrasında mekandan çıkarak ormanlık alana doğru gittim. Burada tanımadığım bir şahıs benden sigara istedi. Ben de kendisine sigara ikram ettim. Akabinde bu şahıs bana ters ters konuşarak anneme küfür etti ve elini beline atınca ben de korktuğum için hemen üstümde bulunan silahı çıkararak, hedef gözetmeksizin birkaç kez havaya ateş ettim. Sonrasında bu şahıs uzaklaşarak gitti. Ben bu tartışmış olduğum şahsı daha önce hiç görmedim, tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan olay anı AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç girişinde yan yana duran 2 kişinin tartıştığı anlaer görülüyor. Ardından Hasan Hüseyin I.'nın çıkardığı tabancayla havaya ateş açtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.