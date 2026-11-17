Avcılar’da yangında 2 ev kül oldu! 4 aile son anda kurtuldu | Video

17 Kasım 2026 16:12

Avcılar’da 3 katlı binada çıkan ve yandaki 2 katlı binaya sıçrayan yangında 2 ev tamamen yandı, diğer evlerdeki eşyalar zarar gördü. Yangını fark eden bir taksici ve komşuların haber vermesi üzerine 4 aile evlerinden çıkarak kurtuldu. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bahçedeki kerestelere ve ardından yandaki 2 katlı binaya sıçradı. Uykuda olan 4 aile, komşuların ve bir taksicinin kapılarını çalarak haber vermesi üzerine evlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye Avcılar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarken, diğer evlerdeki eşyalar da zarar gördü.

'KENDİMİZİ ZORLA DIŞARI ATTIK'

Evinde hasar oluşan Kasım Aydın, yangını fark eden bir taksicinin komşularını uyandırarak hayatlarını kurtardığını söyledi. Aydın, "Komşular kapıları çaldı, zile bastılar. Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı. Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, yardımcılarıyla birlikte öğle saatlerinde yangında zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Can, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapılacağını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.