Park halindeki minibüs hareket etti, esnaf kazayı önledi; O anlar kamerada | Video

17 Kasım 2026 14:04

Osmaniye’de park halindeyken aniden hareket ederek yolda başlayan minibüs, çevredeki bir esnafın müdahalesiyle durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 16 Kasım dün saat 13.10 sularında merkeze bağlı Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kadirli istikametinde ilerleyen minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir süre sonra minibüs hareket ederek yeniden ilerlemeye başladı. Çevredeki esnaftan Osman Keleş, koşarak araca müdahale etti. Yolcu kapısından araca binen Keleş, el freni çekili olan minibüsü vitese atıp, frene basarak durdurdu. Keleş'in müdahalesiyle olası kaza önlendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KOŞARAK HEMEN İÇİNE ATLADIM'

Yaşananları anlatan Osman Keleş, "İş yerimde otururken, 'Araç gidiyor' diye bir ses duydum. Koşarak hemen içine atladım. El frenini çekip durdurmak istedim ama el freni çekiliydi. O sırada önümüzden kamyon geçti. Arkasından da bir otomobil geliyordu. Ona çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdim. Şoför koltuğuna geçip frene basıp, vites atıp durdurdum. Çok şükür büyük bir kaza da olabilirdi, önlemiş olduk" diye konuştu.