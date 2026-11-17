Sultangazi'de çocuklardan biri park halindeki otomobilin aynalarını kırıp camına taş attı | Video
17 Kasım 2026 15:08
Sultangazi'de boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, aracın aynalarını tekme atarak kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobile fırlatarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halindeki otomobilin yanına gelen iki çocuktan biri, araca tekme atarak yan aynalarını kırdı. Ardından yerden aldığı taşları otomobilin çeşitli yerlerine fırlattı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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