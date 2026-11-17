İzmir'de tramvay ile belediye otobüsü çarpıştı! O anlar kamerada | Video
17 Kasım 2026 15:34
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Kaza, Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, sola dönüş yapmak için manevra yapan belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
İzmir'de tramvay ile belediye otobüsü çarpıştı! O anlar kamerada | Video 17.11.2026 | 15:34
03:45
03:12
02:55
00:21
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 17.11.2026 | 14:45
01:35
00:16
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.11.2026 | 13:38
00:38
00:17
01:45
Sarıyer’de AVM önünde havaya ateş açan şahıs: 'Anneme küfretti' | Video 17.11.2026 | 11:37
02:00
Alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki 8 araca çarptı | Video 17.11.2026 | 11:34
01:38
Kız çocuğu, körebe oynarken 8 metrelik duvardan düştü! O anlar kamerada 17.11.2026 | 11:04
01:11
Beyoğlu’nda aracın çamurluğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.11.2026 | 10:55
00:42
00:29
Kural tanımaz sürücü yaya geçidindeki anne kıza böyle çarptı | Video 17.11.2026 | 10:24
05:02
00:24
Nefes borusuna döner kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 17.11.2026 | 09:55
01:15
03:06