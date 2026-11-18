SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını böyle çaldı

18 Kasım 2026 09:00

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine giren şüpheli, kasanın üzerinde bulunan ve SMA hastası bir bebek için yardım amacıyla konulan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Karacabey ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kasanın üzerinde bulunan yardım kumbarasını gözüne kestirdi. Kumbaranın SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek olmak amacıyla toplandığını bilmesine rağmen alan şüpheli, hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.