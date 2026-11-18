Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video
18 Kasım 2026 08:28
Konya'da henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı kerpiç evde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen baba ve oğlu ekipler tarafından dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edindiği bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler evde bulunan baba ve oğlunu çıkartarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen baba ve oğlunu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video 18.11.2026 | 08:28
01:07
Kayseri'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:27
00:19
Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı 17.11.2026 | 23:27
05:08
Zafer Yaşa'dan TikTok için ‘denetim’ çağrısı: ‘Türkiye’de kapatılmalı’ 17.11.2026 | 17:03
00:30
Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı! | Video 17.11.2026 | 16:55
01:40
Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı kamerada 17.11.2026 | 16:15
07:46
Avcılar’da yangında 2 ev kül oldu! 4 aile son anda kurtuldu | Video 17.11.2026 | 16:12
00:18
İzmir'de tramvay ile belediye otobüsü çarpıştı! O anlar kamerada | Video 17.11.2026 | 15:34
03:45
03:12
02:55
00:21
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 17.11.2026 | 14:45
01:35
00:16
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.11.2026 | 13:38
00:38
00:17
01:45
Sarıyer’de AVM önünde havaya ateş açan şahıs: 'Anneme küfretti' | Video 17.11.2026 | 11:37
02:00
Alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki 8 araca çarptı | Video 17.11.2026 | 11:34
01:38
Kız çocuğu, körebe oynarken 8 metrelik duvardan düştü! O anlar kamerada 17.11.2026 | 11:04
01:11
Beyoğlu’nda aracın çamurluğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.11.2026 | 10:55