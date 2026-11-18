Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video

18 Kasım 2026 08:28

Konya'da henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı kerpiç evde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen baba ve oğlu ekipler tarafından dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.