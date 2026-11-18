Yarış yapan otomobiller kaza yaptı: 6 yaralı! O anlar kamerada | Video

18 Kasım 2026 09:27

Kahramanmaraş'ta yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, otomobillerin yarış yapması ve kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.