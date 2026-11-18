Yarış yapan otomobiller kaza yaptı: 6 yaralı! O anlar kamerada | Video
18 Kasım 2026 09:27
Kahramanmaraş'ta yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, otomobillerin yarış yapması ve kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:45
Burdur'da çıkan yangında 180 ton balya saman yandı: Komşular seferber oldu 18.11.2026 | 10:26
00:31
Kars'ta kahvehanede penseyle diş çektiler! | Video 18.11.2026 | 10:14
01:22
02:53
00:40
Yoldan geçen araçların önünü kesen kadın otomobillere böyle saldırdı 18.11.2026 | 09:31
01:22
Yarış yapan otomobiller kaza yaptı: 6 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.11.2026 | 09:27
00:25
SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını böyle çaldı 18.11.2026 | 09:00
00:47
Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 18.11.2026 | 08:58
01:00
Samsun'da yanan otomobili belediye otobüsü şoförü söndürdü: O anlar kamerada 18.11.2026 | 08:51
02:09
Eskişehir’de zincirleme kaza! 1 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:49
00:48
Diyarbakır'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 18.11.2026 | 08:37
04:30
Reşadiye'de feci kaza! Ambulans ile minibüs çarpıştı: 20 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:36
01:51
Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video 18.11.2026 | 08:28
01:07
Kayseri'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:27
00:19
Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı 17.11.2026 | 23:27
05:08
Zafer Yaşa'dan TikTok için ‘denetim’ çağrısı: ‘Türkiye’de kapatılmalı’ 17.11.2026 | 17:03
00:30
Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı! | Video 17.11.2026 | 16:55
01:40
Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı kamerada 17.11.2026 | 16:15
07:46
Avcılar’da yangında 2 ev kül oldu! 4 aile son anda kurtuldu | Video 17.11.2026 | 16:12
00:18
İzmir'de tramvay ile belediye otobüsü çarpıştı! O anlar kamerada | Video 17.11.2026 | 15:34