Esenyurt'ta sürücülerin 'yol verme' kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video
18 Kasım 2026 10:17
Esenyurt'ta iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşılaşan iki otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret etmesinin ardından araçlarından inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Bir otomobildeki yolcunun da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. O sırada oluşan trafik nedeniyle beklemek zorunda kalan başka bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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