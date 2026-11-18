Esenyurt'ta sürücülerin 'yol verme' kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

18 Kasım 2026 10:17

Esenyurt'ta iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, başka bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.