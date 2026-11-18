Burdur'da çıkan yangında 180 ton balya saman yandı: Komşular seferber oldu
18 Kasım 2026 10:26
Burdur'da çıkan yangında yaklaşık 180 ton balya saman yanarak zarar gördü. Komşular yangını söndürmek için iş makineleriyle seferber oldu.
Burdur merkez Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında Ali Koç'a ait evin bahçesinde bulunan saman balyalarından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yangını duyan komşular da 6 iş makinesiyle çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 180 ton balya samanın yanarak zarar gördüğü olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:45
Burdur'da çıkan yangında 180 ton balya saman yandı: Komşular seferber oldu 18.11.2026 | 10:26
00:31
Kars'ta kahvehanede penseyle diş çektiler! | Video 18.11.2026 | 10:14
01:22
02:53
00:40
Yoldan geçen araçların önünü kesen kadın otomobillere böyle saldırdı 18.11.2026 | 09:31
01:22
Yarış yapan otomobiller kaza yaptı: 6 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.11.2026 | 09:27
00:25
SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını böyle çaldı 18.11.2026 | 09:00
00:47
Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 18.11.2026 | 08:58
01:00
Samsun'da yanan otomobili belediye otobüsü şoförü söndürdü: O anlar kamerada 18.11.2026 | 08:51
02:09
Eskişehir’de zincirleme kaza! 1 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:49
00:48
Diyarbakır'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 18.11.2026 | 08:37
04:30
Reşadiye'de feci kaza! Ambulans ile minibüs çarpıştı: 20 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:36
01:51
Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video 18.11.2026 | 08:28
01:07
Kayseri'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:27
00:19
Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı 17.11.2026 | 23:27
05:08
Zafer Yaşa'dan TikTok için ‘denetim’ çağrısı: ‘Türkiye’de kapatılmalı’ 17.11.2026 | 17:03
00:30
Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı! | Video 17.11.2026 | 16:55
01:40
Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı kamerada 17.11.2026 | 16:15
07:46
Avcılar’da yangında 2 ev kül oldu! 4 aile son anda kurtuldu | Video 17.11.2026 | 16:12
00:18
İzmir'de tramvay ile belediye otobüsü çarpıştı! O anlar kamerada | Video 17.11.2026 | 15:34